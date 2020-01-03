Теорема о зарплате Дилберта говорит, что инженеры, учителя, ученые и программисты никогда не будут зарабатывать столько, сколько бизнесмены и продавцы. Теорема базируется на трех постулатах.
Постулат 1: Знания - сила (Знания = Силе)
Постулат 2: Время - деньги (Время = Деньгам)
Постулат 3: Как любой школьник знает (Сила = Работа/Время)
Из чего следует: Знания = Работа/Время, подставляем вместо времени деньги (Знания = Работа/Деньги) и находим, чему равны деньги.
Деньги = Работа/Знания
Таким образом, когда количество знаний приближается к 0, количество денег возрастает до бесконечности вне зависимости от затраченной работы.
Вывод: Чем меньше знаешь, тем больше зарабатываешь!
еще анекдот!