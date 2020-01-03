В чемпионате Англии по футболу завершилась встреча 21-го тура чемпионата Англии по футболу между Ливерпулем и Шеффилд Юнайтед. Команда Юргена Клоппа дома взяла верх над соперником со счетом 2:0, продлив победную серию до 11 матчей.

В чемпионате Англии по футболу завершилась встреча 21-го тура чемпионата Англии по футболу между "Ливерпулем" и "Шеффилд Юнайтед". Команда Юргена Клоппа дома взяла верх над соперником со счетом 2:0, продлив победную серию до 11 матчей.За хозяев поля мячи забили лидеры клуба Мохаммед Салах (4-я минута) и Садио Мане (64-я)."Ливерпуль" с 58 очками уверенно лидирует в чемпионате АПЛ. В нынешнем сезоне "красные" не потерпели еще ни одного поражения. "Шеффилд" идет восьмым, имея в активе 29 баллов.