Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расширил список сырья товаров, которые будет продавать за национальную криптовалюту петро. К контрактам на продажу нефти, стали, железа и алюминия добавилось золото, пишет ТАСС."Мы будем продавать часть добываемого золота в петро", — заявил президент в четверг газете El Nacional.Правительство Мадуро ускоренными темпами внедряет петро в повседневную жизнь венесуэльцев. Пенсионеры и госслужащие уже получили новогодние пособия в криптовалюте.Продажа петро началась 20 февраля 2018 года и ее стоимость равна цене барреля венесуэльской нефти.