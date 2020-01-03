Житель Нигерии убил свою подругу и вместе со своей матерью съел блюдо из ее сердца и груди в ходе дьявольского ритуала с целью разбогатеть. По сообщению британской The Daily Star, 23-летний Оволаби Адееко заманил 22-летнюю Фэйвор Дэли-Оладеле в гостиницу, усыпил ее с помощью наркотиков и привез в церковь 42-летнего самопровозглашенного пастора Сегуна Филипа.

Житель Нигерии убил свою подругу и вместе со своей матерью съел блюдо из ее сердца и груди в ходе "дьявольского" ритуала с целью разбогатеть. По сообщению британской The Daily Star, 23-летний Оволаби Адееко заманил 22-летнюю Фэйвор Дэли-Оладеле в гостиницу, усыпил ее с помощью наркотиков и привез в церковь 42-летнего самопровозглашенного пастора Сегуна Филипа.Там они вместе убили девушку, после чего пастор отрезал ее груди и вырезал из груди сердце. По словам матери молодого преступника Болы Адееко, она не знала, что именно ей предложили съесть в ходе ритуала: пастор сказал ей, что ритуальное варево приготовлено из органов козы.Убитая девушка училась на последнем курсе университета штата Лагос и через несколько месяцев должна была стать первой женщиной в семье, получившей высшее образование. После задержания всей преступной троицы пастор Филип рассказал, что ритуал не сработал — денег у семьи Адееко не прибавилось.