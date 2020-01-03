Меган Маркл и принц Гарри наслаждаются последними днями отпуска в США. Когда герцог и герцогиня Сассеские прогуливались вместе со своим семимесячным сыном в природном парке, с ними произошел любопытный случай.

Меган Маркл и принц Гарри наслаждаются последними днями отпуска в США. Когда герцог и герцогиня Сассеские прогуливались вместе со своим семимесячным сыном в природном парке, с ними произошел любопытный случай.Cупруги наткнулись на пару влюбленных, которые пытались сделать совместный кадр. Маркл предложила им свою помощь.Примечательно, что молодые люди не узнали в ней герцогиню. Зато девушка, которой требовалась помощь, узнала актрису Эбигейл Спенсер, которая играла вместе с Маркл в "Форс-мажорах".Позже девушка призналась, что первое время не могла поверить своим глазам. "Я замерла. Я даже не могла поверить, что это она. Потом я посмотрела на их компанию и поняла, что с ним был и принц Гарри", – цитирует ее Teleprogramma.pro.3 Дек 2018 в 8:22 PSTНапомним, ранее стало известно о том, что урезала свой годовой бюджет на наряды на 155 миллионов рублей по сравнению с предыдущим годом. Как писали "Дни.ру", судя по всему, на супругу принца Гарри повлияли публичные скандалы.