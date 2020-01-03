Убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведет к еще более ожесточенному противостоянию Тегерана и Вашингтона.

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани приведет к еще более ожесточенному противостоянию Тегерана и Вашингтона. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани. Верховный лидер Ирана аятолла Хомейни пообещал отомстить США. Он объявил в стране трехдневный траур.Между тем, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия Трампа в Ираке провокационным актом. По ее словам, это ставит по удар безопасность американских граждан.Минувшей ночью в результате авиаудара со стороны Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани.Убийство Сулеймани в Москве расценили как авантюрный шаг, которые приведет к росту напряженности во всем регионе."Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана. Выражаем искренние соболезнования иранскому народу", — заявили в МИД России.