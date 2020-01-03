Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении Комитета по делам здравоохранения города Ухань (административный центр провинции Хубэй), состояние 11 заболевших оценивается как тяжелое, еще 121 человек находится под наблюдением врачей. Продолжается работа по установлению лиц, имевших близкие контакты с зараженными, передает телеканал "Россия 24".По последним сообщениям, китайские врачи не зафиксировали заражения медперсонала или передачи вируса от человека к человеку неизвестной формой этой тяжелой болезни, пишет ТАСС.