Камера наблюдения запечатлела крушение пассажирского авиалайнера в Казахстане. Падение самолета Fokker-100 около аэропорта Алма-Аты унесло 12 жизней, еще 47 пострадавших были госпитализированы. Комиссия продолжает расследование причин трагедии.

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшие авиакатастрофу, произошедшую 27 декабря минувшего года в международном аэропорту Алма-Аты.На записи видно, как воздушное судно несколько раз попыталось набрать высоту, однако не сумело этого сделать. После этого самолет снесло в сторону, и он врезался в ограждение, после чего столкнулся с препятствием.Напомним, что на борту разбившегося Fokker-100 находились пять членов экипажа и 93 пассажира. Погибли 12 человек, в больнице оказались 47 пострадавших, в том числе – девять несовершеннолетних.По некоторым данным, при взлете самолет несколько раз коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы.В настоящее время рассматриваются две версии катастрофы – ошибка пилотов и техническая неисправность, комиссия по расследованию причин продолжает работу.