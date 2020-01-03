В пригороде Парижа полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, который беспричинно атаковал прохожих.

В пригороде Парижа полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, который беспричинно атаковал прохожих, убив одного человека и ранив еще троих, сообщает Actu17.Инцидент произошел около двух часов дня 3 января в городе Вильжюиф, близ парка Hautes Bruyeres. По предварительным данным, молодой человек нанес ножевые ранения четырем прохожим, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти ему жизнь не удалось.Злоумышленник попытался скрыться в расположенном поблизости супермаркете, но был застрелен подоспевшими полицейскими. Очевидцы утверждают, что слышали по меньшей мере три выстрела.О мотивах нападавшего ничего не сообщается.Ранее сегодня посетитель открыл огонь в мэрии французского города Дрё, после чего свел счеты с жизнью.