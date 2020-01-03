На месте пожара в многоквартирном доме в Астрахани нашли тело третьего погибшего. Его личность пока не установлена.

На месте пожара в многоквартирном доме в Астрахани нашли тело третьего погибшего. Его личность пока не установлена.Пожар произошел в четверг, 2 января, в трехэтажном доме на Советской улице в Кировском районе города. Горело здание старой постройки с деревянными перекрытиями, которое было памятником архитектуры. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров.Ранее сообщалось о двух погибших: это мужчина 1959 года рождения и женщина 1939 года рождения. Восемь человек были эвакуированы.Сейчас в сгоревшем доме продолжается разбор конструкций. Следственные органы организовали по этому факту процессуальную проверку, пишет ТАСС.