Певица Глюкоза похвасталась идиллией с мужем. Наталья
Чистякова-Ионова (так звезду зовут в реальной жизни) отправилась с избранником
на курорт.
Певица Глюкоза похвасталась идиллией с мужем. Наталья
Чистякова-Ионова (так звезду зовут в реальной жизни) отправилась с избранником
на курорт.
Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новый
год в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегу
океана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой.
В личном "Инстаграм" певица Глюкоза опубликовала фото. В
кадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине,
держит ногами Наталью.
"Третий день поглощать оливье – это конечно хорошо, но
#yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка", -
написала Чистякова-Ионова.
Подписчики похвалили и ее вторую половинку. "Вы
прекрасны, ребята", – отметил Денис Клявер в комментариях. "Мои хорошие", – высказалась
Ксения Собчак.
2 Янв 2020 в 7:11 PST
Напомним, минувшим летом Интернет взорвался из-за слухов о
возможном расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым.
Отмечалось, что перестала носить обручальное кольцо. Параллельно
заговорили о романе предпринимателя на стороне. Александра заметили в компании эффектной
брюнетки. С девушкой он ужинал в элитном ресторане.