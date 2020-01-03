Певица Глюкоза похвасталась идиллией с мужем. Наталья Чистякова-Ионова (так звезду зовут в реальной жизни) отправилась с избранником на курорт.

Певица Глюкоза похвасталась идиллией с мужем. НатальяЧистякова-Ионова (так звезду зовут в реальной жизни) отправилась с избранникомна курорт.Наталья и ее супруг Александр улетели встречать Новыйгод в одну из тропических стран. Супруги отлично проводят время на берегуокеана. Среди пальм, на золотом песке влюбленные занимаются парной йогой.В личном "Инстаграм" певица Глюкоза опубликовала фото. Вкадре она и ее возлюбленный застыли в необычной позе. Александр, лежа на спине,держит ногами Наталью."Третий день поглощать оливье – это конечно хорошо, но#yogatime никто не отменял! Хорошо, когда у меня есть такая поддержка", -написала Чистякова-Ионова.Подписчики похвалили и ее вторую половинку. "Выпрекрасны, ребята", – отметил Денис Клявер в комментариях. "Мои хорошие", – высказаласьКсения Собчак.2 Янв 2020 в 7:11 PSTНапомним, минувшим летом Интернет взорвался из-за слухов овозможном расставании вокалистки с мужем-бизнесменом Александром Чистяковым.Отмечалось, что перестала носить обручальное кольцо. Параллельнозаговорили о романе предпринимателя на стороне. Александра заметили в компании эффектнойбрюнетки. С девушкой он ужинал в элитном ресторане.