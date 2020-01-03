Жители трех поселков на севере Хабаровского края просушивают дома после удара мощной волны.

Жители трех поселков на севере Хабаровского края просушивают дома после удара мощной волны. Она пришла со стороны Охотского моря. Под ледяную воду ушли дворы и улицы. Так называемая нагонная волна в очередной раз оправдала репутацию самой жуткой.Когда она пошла стеной, спасаться было уже поздно. Полутораметровая волна обрушила на побережье Охотского моря всю свою мощь. Удар за ударом — сарай уже разметало в щепки, он оказался ближе всего к воде. Жилые дома тоже скоро сдадутся.Посёлки Морской и Новая Иня поплыли в этой обжигающе-ледяной воде. Бурные потоки отвоевали себе всё — десятки домов, улицы и дороги. Местным жителям ничего не оставалось как ждать на январском морозе.Нагонная волна в очередной раз оправдала репутацию самой жуткой. Спустя сутки — будто после ледяного цунами.Нначальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова посетовала: "Стихия ударила в самый неподходящий момент. Когда меньше всего ждали".Морское безмолвие обманчиво. Стоит разыграться ветру, и волна тут же полезет на берег. Свою силу она набирает там — в больших водах — и по инерции сметает всё на своём пути.Ее не всегда могут предсказать заранее. Нагонная волна внезапна — может выйти даже из-под толстого льда. Ломает и сразу же застывает.Теперь надо заняться восстановлением разрушенного. В Охотском районе для местных жителей организован пункт временного размещения — коммунальщикам предстоит расколоть этот ледяной панцирь.