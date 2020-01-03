В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них Тампа-Бэй Лайтнинг на выезде оказался сильнее Монреаль Канадиенс со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал российский нападающий молний Никита Кучеров.

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата. В одном из них "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде оказался сильнее "Монреаль Канадиенс" со счетом 2:1. Автором победной шайбы стал российский нападающий "молний" Никита Кучеров.Таким образом, он набрал уже 42 (14 голов + 28 передач) очка в нынешнем сезоне. Помимо россиянина за победителей отличился Стивен Стэмкос. У проигравших единственную шайбу записал на свой счет Джефф Питри.86/10 would recommend this goal.