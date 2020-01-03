Животные в зоопарке немецкого города Крефельд погибли из-за китайских фонариков.

Животные в зоопарке немецкого города Крефельд погибли из-за "китайских фонариков". Как рассказали в полиции города в четверг, ночью 31 декабря три местные жительницы отправили в небо бумажные лампы, прикрепив к ним записки с пожеланиями.60-летняя жительница Крефельда и две ее дочери не предполагали, что фонарики подожгут здание обезьянника. Как выяснилось после тушения пожара, в огне погибли пять орангутангов, две гориллы и шимпанзе.Узнав о трагическом происшествии, женщины пришли в полицию с повинной, пишет РИА Новости. Зоопарк не будет работать до пятницы, а сумму ущерба руководство учреждения "не может подсчитать"."Китайские фонарики" поднимаются в воздух за счет теплого воздуха, который нагревает открытый горящий фитиль.