Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в новогоднюю ночь. Знаменитость спела в компании подруги вокалистки Жасмин.

Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в новогоднююночь. Знаменитость спела в компании подруги вокалистки Жасмин.Татьяна и Жасмин появились на экранах Первого канала. Звездыисполнили композицию "Пусть настанет наш год".Знаменитости были облачены в ярко-розовые плащи из латекса,черные сапожки на высоких каблуках и береты в тон. Образы вокалистки и фигуристкидополняли крупные украшения из металла стального оттенка."Она снова это сделала – уговорила меня выступить вместе. Смоей Жасмин не страшно. Нам так хотелось поделиться своим отличнымнастроением и позитивом. Я счастлива, что в моей жизни есть место новому,непривычному, интересному и творческому!" – написала Татьяна Навка в личном "Инстаграм".По словам спортсменки, ее младшая дочь Надя Пескова осталасьв восторге от номера. Девочка отметила, как замечательно ее знаменитаяродительница смотрится в кадре."Даже моя Надюша сказала: "Мама такая красивая!" Один излучших комплиментов вечера", – добавилаОтметим, что фигуристка не первый раз пробует себя вкачестве вокалистки. Минувшей весной она выступила как приглашенная звезда насольном концерте Жасмин. Пелаи в прошлогоднем новогоднем "огоньке".Тогда спортсменке пришлось работать на заледенелой Триумфальной площади. Несмотряна мокрый снег, который летел в лицо, фигуристка, облаченная в белую шубу ивечернее платье, выглядела роскошно.