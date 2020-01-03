Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в новогоднюю
ночь. Знаменитость спела в компании подруги вокалистки Жасмин.
Фигуристка Татьяна Навка порадовала поклонников в новогоднюю
ночь. Знаменитость спела в компании подруги вокалистки Жасмин.
Татьяна и Жасмин появились на экранах Первого канала. Звезды
исполнили композицию "Пусть настанет наш год".
Знаменитости были облачены в ярко-розовые плащи из латекса,
черные сапожки на высоких каблуках и береты в тон. Образы вокалистки и фигуристки
дополняли крупные украшения из металла стального оттенка.
"Она снова это сделала – уговорила меня выступить вместе. С
моей Жасмин не страшно. Нам так хотелось поделиться своим отличным
настроением и позитивом. Я счастлива, что в моей жизни есть место новому,
непривычному, интересному и творческому!" – написала Татьяна Навка в личном "Инстаграм".
По словам спортсменки, ее младшая дочь Надя Пескова осталась
в восторге от номера. Девочка отметила, как замечательно ее знаменитая
родительница смотрится в кадре.
"Даже моя Надюша сказала: "Мама такая красивая!" Один из
лучших комплиментов вечера", – добавила
Отметим, что фигуристка не первый раз пробует себя в
качестве вокалистки. Минувшей весной она выступила как приглашенная звезда на
сольном концерте Жасмин. Пелаи в прошлогоднем новогоднем "огоньке".
Тогда спортсменке пришлось работать на заледенелой Триумфальной площади. Несмотря
на мокрый снег, который летел в лицо, фигуристка, облаченная в белую шубу и
вечернее платье, выглядела роскошно.