Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы совета директоров автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Со своей стороны, министерство по делам Европы и иностранных дел Франции отказалось комментировать сведения о том, что Гон располагал дубликатом французского паспорта.

Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы совета директоров автоконцерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона. Между тем на сайте Интерпола имени Гона нет, пишет РИА Новости.Гон и его ближайший помощник Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года. Гона заподозрили в том, что он декларировал не все свои доходы, а Келли — в том, что он в этом помогал. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).Кроме того, Гона обвинили в том, что он за счет компании покрыл свои собственные убытки на сумму в 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент около 21 миллиона долларов).Келли выпустили под залог 25 декабря 2018 года. Гона отпустили под подписку о невыезде весной 2019 года, после того как его адвокаты внесли за него залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов). До суда он не имел права покидать Японию. Однако 31 декабря прошлого года стало известно, что он прибыл в Ливан.Пока непонятно, как Гону удалось обойти все запреты, но известно, что он улетел из Японии на частном самолете. В настоящее время японская полиция ищет тех, кто помогал Гону, в его доме проведен обыск.Между тем, по информации японских СМИ, запрос в Интерпол на оформление международного ордера на арест Карлоса Гона был сделан правительством Японии.Со своей стороны, министерство по делам Европы и иностранных дел Франции отказалось комментировать сведения о том, что Гон располагал дубликатом французского паспорта. Официальный представитель французского МИД рекомендовал журналистам обращаться по данному вопросу к японским властям, пишет ТАСС.По некоторым данным, дубликат паспорта находился в квартире Гона в специальном футляре, закрытом на замок, код которого знали только его адвокаты. Гон также официально получил право носить с собой этот закрытый в футляре паспорт на случай проверок удостоверения личности. Все три первоначально изъятые у Гона паспорта: французский, ливанский и бразильский — также хранились у его адвокатов.