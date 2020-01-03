Модель Наталью Водянову сравнили с курицей-наседкой. Дескать, девять лет высиживала жениха.

Модель Наталью Водянову сравнили с курицей-наседкой. Дескать,девять лет "высиживала" жениха.Наталья Водянова похвасталась поклонникам, что выходитзамуж. Модель продемонстрировала помолвочное кольцо, которое ей подарилизбранник, французский миллиардер Антуан Арно. Пара вместе уже почтидесять лет. За это время манекенщица родила наследнику баснословных богатствдвух детей.Известный блогер Лена Миро на новость о скорой свадьбеНатальи и Антуана отреагировала критической заметкой в личном ЖЖ. Блогерназвала модель клушей."У нашей бабы очень много общего с курицей. Так, например,курица высиживает яйца, а наша баба – мужика. Мужика наша баба готовавысиживать годами", – заявила обозревательница.Несмотря на то, что много лет ждала предложения неот "лошка на окладе", а от богача, она все равно выглядит жалко. По мнениюЛены, Наталья все эти годы как будто сдавала экзамен. Дескать, девушку тестировали как новую модель автомобиля, а она все терпела и надеялась.31 Дек 2019 в 4:04 PST"Девки, достоинства у вас – как кот наплакал. Красота есть.И даже умишко какой-никакой имеется, а вот достоинства нет от слова совсем. Жалкиевы какие-то. Жалкие ощипанные куренки. Хоть и красивенькие, на первый взгляд",– высказалась о Лена Миро.