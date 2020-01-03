В ночь со 2 на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Убиты иранский генерал, командующий спецслужбы Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касим Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Мухаммед аль-Джабири.

В ночь со 2 на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Убиты иранский генерал, командующий спецслужбы "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касим Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Мухаммед аль-Джабири. По данным телеканала "Россия 24", США подтверждают, что нанесли удары по двум связанным с Ираном целям, и что жертвой удара действительно стал генерал Сулеймани.В Пентагоне заявили также, что Сулеймани одобрил нападение шиитских ополченцев на посольство США в Багдаде, произошедшее 31 декабря. США уверены, что за атакой стоял Иран.По данным иракских военных, три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада. Сообщается о гибели по меньшей мере пяти человек. Не менее 12 получили ранения. Сейчас аэропорт закрыт.pic.twitter.com/VXeKiVzpTf— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020Дональд Трамп откликнулся на ночные события, разместив в своем Twitter изображение американского флага. Никаких комментариев он не дал. В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по приказу президента США, передает РИА Новости. США в дальнейшем предпримут все необходимые действия для защиты собственных интересов, подчеркнули в ведомстве.Сообщается, что район Багдада, где расположено посольство США, в настоящее время оцеплен силовиками.