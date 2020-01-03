03.01.2020

2020-01-03 17:25:02

Первый интерактивный музей открылся в купеческом доме во Владимирской области

Сегодня в Гороховце открылся музей-мастерская народных промыслов. Его посетители могут не только познакомиться с традиционными промыслами, но и сами попробовать себя в роли мастеров. Интерактивной площадкой стал бывший загородный дом промышленников Шориных, мы побывали в нём накануне открытия.

Шорины были одной из богатейших семей в Гороховце начала 20-го века. В 1902 году Иван Шорин купил гороховецкий котельный завод, расширил и усовершенствовал производство. В 1911-м он построил дом на Московской, который затем подарил своему сыну. Башни из гнутых бревен, окна необычной формы - до сих пор визитная карточка города.

Семье принадлежал и дом на Садовой. Потом в нем находилась реставрационная мастерская. Последние годы эти помещения требовали серьезных вложений. Теперь старый дом снова оживает. Капитальный ремонт превратил полуразрушенное здание в аккуратный особняк. Новое помещение обживают мастера, готовые обучать детей и взрослых лозоплетению, традиционной вышивке, ручному ткачеству, росписи по дереву и глине.

Ольга Гурова, мастер по керамике "Дома народного творчества"

- Будем делать куколок, будем делать посуду. В будущем, возможно, у нас появится гончарный круг. Мы сможем работать даже с гончарным кругом. То, что у нас здесь будет, это, конечно, просто замечательно. Здесь места много, светло, хорошо.

Есть долгосрочные программы, рассчитанные на длительное обучение, и есть программы для туристов, которые всего за час-полтора под руководством наставников смогут изготовить гороховецкий сувенир и увезти его домой. Будут проводиться и экскурсии.

Ирина Шобанова, директор "Дома народного творчества и ремесел":

- Раньше эти экспозиции у нас размещались в помещениях Дома народного творчества, это по Московской, 43, знаменитый Дом Царя Гороха, но помещения так как у нас там маленькие, не позволяют в полную силу показать всю красоту работ мастеров, поэтому мы и задумали сюда переехать))

Современность здесь соседствует с историей. Образцы старинной вышивки, костюмы 19-го века. Ткацкий станок начала 20-го. Действующий. И на нём можно поработать! Там педаль, сюда садятся и пробуют. Вполне рабочее в рабочем состоянии.

Для обжига закупили профессиональную муфельную печь. Она достаточно высокая, в ней можно обжигать достаточно крупные изделия, или в несколько рядов мелкие.))

Реализация проекта стала возможной благодаря президентскому гранту в миллион рублей. Эти деньги пойдут и на обустройство территории, которая со временем превратится в ремесленную слободу со своими кузнечной и слесарной мастерскими, и даже музеем виноделия. По задумке авторов проекта, слобода станет не только центром сохранения и распространения традиционных ремесел, но и местом, где будут создаваться новые жанры прикладного творчества.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин. Вести - Владимир.