Полина Гагарина нуждается в совете опытных мам и пап. Артистка столкнулась с трудностями в воспитании младшей дочери Мии.

Полина Гагарина нуждается в совете опытных мам и пап.Артистка столкнулась с трудностями в воспитании младшей дочери Мии.Наследнице вокалистки следующей весной исполнится три года.По словам Полины Гагариной, девочка не отстает от графика развития и хорошонабирает вес.Дочь растет, хрупкой Полине становится все тяжелее носить еена руках. К тому же Мия привыкла, что ее укачивают перед сном, без этого ритуала малышка отказывается засыпать.Полина Гагарина призналась, что боится повредить спину,нянча на руках ребенка. Артистка решила отучить малышку от уже укоренившейсяпривычки, правда, пока не знает как."Мама похудела на три килограмма, доча набрала крепко! Но наночь иногда все же просится на ручки и я качаю! Поэтому упражнения на бицепсымы давно не делаем, у меня своя "гантелька". У кого так же? Как отучали? А тоспина моя скоро скажет до свидания", – посетовала в личном "Инстаграм".2 Янв 2020 в 7:36 PSTПодписчики вокалистки живо включились в обсуждение возникшейпроблемы. Певица Наталья Подольская призналась, что своего сына Артема,которому скоро исполнится пять, тоже носит на руках. "Я обожаю брать его наручки! Скоро это закончится 😞", – отметила Наталья в комментариях.В итогемнения поклонников разделились. У каждой мамы, судя по всему,свои приемы. Видимо, во всем, что касается родительства, нет правильных и неправильныхрешений.