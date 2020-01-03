Президент Польши Анджей Дуда не намерен участвовать в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом пишет одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Президент Польши Анджей Дуда не намерен участвовать в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом пишет одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.Недавнее высказывание президента России Владимира Путина о том, что Адольф Гитлер предлагал в 1938 году выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился, предложив поставить ему за это памятник, вызвало крайнее негодование польских властей. В субботу посол РФ в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что после речи российского президента он был вызван в МИД Польши.Между тем, президенты Франции, Германии и Италии подтвердили свой приезд на World Holocaust Forum.По данным издания, для польской стороны проблема состоит еще и в том, что "торжества в Израиле организованы при участии главы израильского МИД Исраэля Каца".Кац ранее заявил о том, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января – в день освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау"​​​.