В Центральном районе Санкт-Петербурга горящий мужчина рухнул с крыши на женщину на тротуаре. Камера наблюдения зафиксировала ЧП.

В Центральном районе Санкт-Петербурга горящий мужчина рухнул с крыши на женщину на тротуаре. Камера наблюдения зафиксировала ЧП.Описанные события произошли около пяти часов вечера 2 января возле заброшенного дома на Боровой улице."Поджигайте, ну! Поджигайте, сволочи!" — слышен на записи голос мужчины. Спустя секунду он вспыхнул, как факел, и рухнул вниз.Приземлился горящий прямо на женщину, которая в сопровождении дочери несла кота на руках. Она упала на асфальт и на время потеряла сознание. Серьезных травм, кроме гематомы на ноге, она не получила, но к врачам пострадавшая обратилась только после того, как отыскала перепуганного питомца.Пожарных на место вызвали очевидцы трагедии, к моменту их прибытия мужчина был мертв. Опознать его пока не удалось. По предварительной версии, он совершил самоподжог, но пешеходы в этом сомневаются, так как на крыше трехэтажного дома были и другие люди.