Анна Курникова показала подросших детей. Знаменитость поделилась счастливым моментом с поклонниками.

Анна Курникова показала подросших детей. Знаменитость поделилась счастливым моментом с поклонниками.Теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас воспитывают двоих детей – двойняшек Люси и Николаса. Малыши появились на свет в декабре 2017 года.Спортсменке до последнего удавалось скрывать беременность. Опополнении поклонники узнали только после родов. Анне Курниковой удавалосьпрятать растущий живот от назойливых папарацци.Отметим, что малышей знаменитость от общественности нескрывает. Теннисистка и ее гражданский муж часто публикуют фото и видео сдетьми в соцсетях.В "Инстаграм" , например, появились свежиекадры. На них Люси и Николас бегут по зеленому газону. Малыши тянут руки ккамере, которая медленно отдаляется."С Новым годом", – подписала пост звезда спорта.Поклонники Анны пришли в восторг от публикации. Многиеотмечали, что двойняшки очень подросли. Мнения о том, на кого больше похожикрохи, у комментаторов разделились.Добавим, что не так давно попала в объективпапарацци в странном виде. На получившихся кадрах поклонники разглядели растущийживот. Появились слухи о беременноститеннисистки. Российская спортсменка и ее супруг, испанский певец ЭнрикеИглесиас, – отличная пара, поэтому, если домыслы о скором прибавлении в семьеподтвердятся, то все будут только рады.