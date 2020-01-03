Анна Курникова показала подросших детей. Знаменитость поделилась счастливым моментом с поклонниками.
Анна Курникова показала подросших детей. Знаменитость поделилась счастливым моментом с поклонниками.
Теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас воспитывают двоих детей – двойняшек Люси и Николаса. Малыши появились на свет в декабре 2017 года.
Спортсменке до последнего удавалось скрывать беременность. О
пополнении поклонники узнали только после родов. Анне Курниковой удавалось
прятать растущий живот от назойливых папарацци.
Отметим, что малышей знаменитость от общественности не
скрывает. Теннисистка и ее гражданский муж часто публикуют фото и видео с
детьми в соцсетях.
В "Инстаграм" , например, появились свежие
кадры. На них Люси и Николас бегут по зеленому газону. Малыши тянут руки к
камере, которая медленно отдаляется.
"С Новым годом", – подписала пост звезда спорта.
Поклонники Анны пришли в восторг от публикации. Многие
отмечали, что двойняшки очень подросли. Мнения о том, на кого больше похожи
крохи, у комментаторов разделились.
Добавим, что не так давно попала в объектив
папарацци в странном виде. На получившихся кадрах поклонники разглядели растущий
живот. Появились слухи о беременности
теннисистки. Российская спортсменка и ее супруг, испанский певец Энрике
Иглесиас, – отличная пара, поэтому, если домыслы о скором прибавлении в семье
подтвердятся, то все будут только рады.