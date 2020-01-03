В пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда самолет Аэрофлота, выполнявший рейс по маршруту Баку — Москва, по причине плохого самочувствия пассажира.

В пятницу утром совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс по маршруту Баку — Москва, по причине плохого самочувствия пассажира. Мужчину госпитализировали в одну из местных клиник, передает ТАСС.По информации пресс-службы аэропорта, через час самолет с 85 пассажирами на борту вылетел в Москву.