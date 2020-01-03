Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку опасно для жизни из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента. В штате Новый Южный Уэльс введен режим ЧС, который будет действовать неделю.

Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни" из-за лесных пожаров на юго-восточном побережье континента. В штате Новый Южный Уэльс введен режим ЧС, который будет действовать неделю.Австралия в огне: уничтожены миллионы гектаров лесов, рекордные потери несет местная уникальная фауна. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс проводят массовую эвакуацию."Нас ждет ужасный день с температурой выше 40 градусов и сильным ветром, поэтому мы принимаем все меры предосторожности, которые позволят быть готовыми к этому. Мы ввели чрезвычайное положение. Мы считаем, что это позволит облегчить доступ к автодорогам для туристов, покидающих опасные районы", — говорит премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.Контролировать распространение огня невозможно, дым слишком густой. И прогнозы синоптиков неутешительны. К концу недели погодные условия осложнят работу аварийных служб еще сильнее. Всему виной аномально жаркая и сухая погода с сильным порывистым ветром. Власти бьют тревогу – растет число тех, кто попал без вести."Число таких случаев может возрасти. Возможно, некоторые из пропавших и находятся в безопасности, скрылись от огня. Но мы, правда, боимся за их жизни", — говорит премьер штата Виктория Дэниел Эндрюс.С начала пожаров огонь унес жизни уже 17 человек. Среди них и местные жители, и пожарные. "Огонь был прямо у моего окна. Часть моего грузовика начала плавиться от температуры", — рассказывает сотрудник пожарной службы Джаспер Крофт.Тем временем, по другую сторону от Тиморского моря наводнение. Число погибших в Джакарте и прилегающих районах превысило 20 человек. Свои дома покинули уже более 30 тысяч жителей. Размыты дороги, не работает электричество, закрыты детские сады и школы.Непогода и по другую сторону от Австралии в Новой Зеландии. Там сильный смог от пожаров. Соцсети облетели кадры пейзажа в оранжевых тонах, где дым полностью заслонил солнце.