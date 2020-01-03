Район Багдада, где находится посольство США – так называемая зеленая зона – взят в кольцо силовиками.

Район Багдада, где находится посольство США – так называемая "зеленая зона" – взят в кольцо силовиками.Это было сделано после серии ракетных ударов по окраинам города. В результате атаки погибли иранский генерал Касим Сулеймани и глава управления общественных связей в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири. Пентагон признал, что удары были нанесены американской стороной. Кроме того, в ведомстве сообщили, что ждут генетической экспертизы, которая подтвердит, что погибшим был именно генерал Сулеймани.