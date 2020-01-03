Денежные купюры - отличный рассадник инфекции, а домашние свиньи - лучший инкубатор для бактериологического оружия, предостерегает Роспотребнадзор. К примеру, вирус гриппа сохраняется на купюрах до двух недель, а свиньи болеют как свиным, так и птичьим гриппом, а также всеми видами гриппа человеческого.

Денежные купюры — отличный рассадник инфекции, а домашние свиньи — лучший инкубатор для "бактериологического оружия", предостерегает Роспотребнадзор. К примеру, вирус гриппа сохраняется на купюрах до двух недель, так что в некоторых странах для изготовления денег даже используется бумага с антисептическими свойствами. А в Японии купюры даже стирают в специальной стиральной машине при температуре 200 градусов.Что касается свиней, то эти животные болеют как свиным, так и птичьим гриппом, а также всеми видами гриппа "человеческого". Попав в такой "инкубатор", несколько разных вирусов могут обменяться признаками и мутировать. В итоге, например, птичий грипп может стать заразным при передаче от человека к человеку, рассказали в Роспотребнадзоре.Прививка от гриппа обеспечивает защиту в среднем на 80-90 процентов, подчеркивает ведомство. Риск заражения гриппом после вакцинации остается, но существенно снижается.При этом отличительный признак гриппа, если человек все же заразился им, — температура 38,5-39 градусов с первых часов болезни. Если у больного в начале болезни появился насморк, а температура тела не превышает 38 градусов, это, скорее всего, инфекция, вызванная каким-то другим вирусом. Взрослым людям при удовлетворительном самочувствии врачи советуют принимать жаропонижающие средства только при температуре выше 39 градусов.При гриппе часто закладывает нос в первые дни болезни из-за интоксикации организма и отека зараженных тканей, однако классический насморк может появиться лишь на третий-четвертый день. И причина этого явления — уже не вирус, а бактерии, которые воспользовались временным ослаблением иммунитета.Вирус гриппа сохраняется до месяца при температуре около нуля градусов — именно поэтому пик заболеваемости приходится на оттепели, напоминает Роспотребнадзор. Убивает вирус обычное мыло, а также высушивание и температура выше 70 градусов.При этом если гриппом заболевает кормящая женщина, нельзя отлучать младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления, так что малыш не заражается гриппом во время кормления, отмечают в ведомстве.Прием витаминов действует общеукрепляюще и на сам вирус гриппа не действует. Оптимальна комплексная профилактика — закаливание, иммуностимулирующие препараты и вакцинация.