В Австралии продолжается групповой этап нового командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup. В группе D сборная России по итогам двух встреч оказалась сильнее команды Италии. Победу россиянам принес Даниил Медведев, обыгравший Фабио Фоньини со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

В Австралии продолжается групповой этап нового командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup. В группе D сборная России по итогам двух встреч оказалась сильнее команды Италии. Победу россиянам принес Даниил Медведев, обыгравший Фабио Фоньини со счетом 1:6, 6:1, 6:3.Ранее на турнире Карен Хачанов оказался сильнее итальянца Стефано Травальи в двух партиях – 7:5, 6:3. Таким образом, независимо от результата парной встречи, россияне досрочно одержали победу над представителями Италии.В следующем матче группового этапа сборная России сразится с американским теннисистами. Их встреча состоится 5 января.