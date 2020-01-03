В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду Верк-Арены в Чехии обыграла национальную команду Швейцарии со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду "Верк-Арены" в Чехии обыграла национальную команду Швейцарии со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)У победителей встречи дубль оформил Дмитрий Воронков (22-я, 39-я минуты) и единожды отличился Александр Хованов, а у швейцарцев единственную шайбу забросил Гаэтан Жобен (28).Таким образом, сборная России вышла в полуфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Валерия Брагина узнают позднее. В других четвертьфинальных встречах сыграют: Канада – Словакия, США – Финляндия и Швеция – Чехия.Напомним, на групповом этапе турнира российские хоккеисты уступили чехам (3:4), разгромили канадцев (6:0), проиграли американцам (1:3), победили немцев (6:1) и с шестью очками вышли в плей-офф с третьего места группы B.