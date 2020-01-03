На официальном сайте Росстандарта опубликован список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.

На официальном сайте Росстандарта опубликован список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.В частности, проверки проходили в Дагестане, Крыму и Севастополе. Всего выявлено 157 АЗС, торгующих некачественным топливом.В числе самых распространенных нарушений — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле (для дизеля), а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.Росстандарт рекомендует избегать заправки некачественным топливом для снижения риска поломки автомобиля и уменьшения его негативного воздействия на окружающую среду.