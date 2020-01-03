Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство генерала Сулеймани.

Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство генерала Сулеймани. Он объявил в стране трехдневный траур. Сообщается, что похоронят военачальника завтра. Между тем, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действия Трампа в Иране провокационным актом. По ее словам, это ставит по удар безопасность американских граждан. Минувшей ночью в результате авиаудара со стороны Соединенных Штатов были убиты иранский генерал - командующий спецслужбы "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и заместитель главы иракского шиитского ополчения.Автострада на выезде из багдадского аэропорта. Пылающие остовы автомобилей, ставших целью ракетной атаки, выглядят так, что сразу понятно — шансов у тех, кто находился внутри, не было.Самые высокопоставленные среди десяти погибших — глава спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани (его только встретили на аэродроме), а также замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Иранское телевидение подтверждает гибель генерала.В Пентагоне тем временем признали то, что всем было понятно почти сразу. За ударами в Багдаде стоят США.По распоряжению президента Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций.Оборонительные действия, правда, ведутся в 10 000 километров от американской границы, но для США такое — норма. Сам Трамп пока ограничился многозначительной публикацией в Twitter стикера в виде звездно-полосатого флага. Впрочем, что конкретно имел в виду хозяин Белого дома, догадаться не так и трудно.Тем более, что за несколько часов до удара глава Пентагона Марк Эспер фактически выступил как трамповский пресс-секретарь: "Послушайте, президент принимал активное участие. Служба национальной безопасности была с ним на связи или же встречалась с ним ежедневно, если не каждые несколько часов. Он хочет убедиться, что наши силы хорошо обеспечены, что мы способны выполнить нашу миссию на месте. И он абсолютно прав в том, что если кто-то бросит нам вызов, он получит суровый отпор, ответ со стороны американских войск".Сулеймани и был главной целью этого ответа. Невероятного популярный в шиитском мире боевой командир спецподразделения КСИР "Аль-Кудс" считался даже одним из потенциальных лидеров Ирана в будущем. В США же Сулеймани не называют иначе, как террористом. Даже на либеральных американских телеканалах (таких как CNN) сейчас рассказывают, что он ответственен за гибель сотен американских военных на Ближнем Востоке. Именно с его именем в Америке связывают успехи шиитских сил в Йемене и Бахрейне, Ливане и Сирии.Сам Сулеймани отвечал американцам той же монетой: "Вот что я вам скажу, азартный мистер Трамп: знайте, что мы находимся рядом с вами там, где вы даже не представляете".Последними каплями, которые переполнили чашу терпения США (так, во всяком случае, написано все в том же заявлении Пентагона) была атака на иракскую базу на сирийской границе и попытка захвата посольства в Багдаде. При этом в американском оборонном ведомстве предупредили, что вслед за этими ударами могут последовать и другие.Тем временем в Тегеране всю ответственность за дальнейшие события возложили на США, предупредив, что ответные действия со стороны Ирана отныне неминуемы. Американские войска в регионе приведены в состояние повышенной боевой готовности. Страны в полушаге от масштабной эскалации.