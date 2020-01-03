Более 300 единиц бронетанковой техники получат сухопутные войска РФ в 2020 году. По данным пресс-службы Минобороны РФ, в подразделения поступит техника, успешно зарекомендовавшая себя в различных климатических условиях.

Более 300 единиц бронетанковой техники получат сухопутные войска РФ в 2020 году, передает ТАСС.По данным пресс-службы Минобороны РФ, в подразделения поступит техника, успешно зарекомендовавшая себя в различных климатических условиях. В рамках гособоронзаказа сухопутные войска получат танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, а также боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ.