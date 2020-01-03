В результате он повредил объект археологического наследия.

В Суздале 57-летнего предпринимателя осудят за строительство отеля и ресторана без проведения археологических раскопок. Им занимаются сотрудники УФСБ по Владимирской области.По версии следствия, бизнесмен решил построить на своем участе гостиницу и кафе. Он вырыл два котлована под будущие объекты. При этом территория находится в границах объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой, валы, рвы города Суздаля, X-XIII, XIV-XVII веков».По закону, предприниматель сначала должен был назначить раскопки. В результате был поврежден объект археологического наследия. Сумма ущерба составила более 2,5 миллионов рублей. Мужчине грощит либо штраф в размере до пяти миллионов рублей, либо реальный срок - до шести лет.