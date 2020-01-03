Президент США Дональд Трамп заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии. Лидеры двух стран провели телефонный разговор в четверг, 2 января.

Президент США Дональд Трамп заявил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии. Лидеры двух стран провели телефонный разговор в четверг, 2 января.По информации Белого дома, Трамп и Эрдоган обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Ливии и Сирии. Президенты, в частности, согласились в тем, что для защиты мирных сирийских граждан есть потребность деэскалации в Идлибе, пишет РИА Новости.Ранее в четверг турецкий парламент принял законопроект, который позволяет отправлять в Ливию войска.