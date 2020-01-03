В Польше школьники начальных классов поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим.

В Польше школьники начальных классов поставили танцевальный номер по мотивам событий в концлагере Освенцим, передает РИА Новости.Как пишут местные СМИ, инцидент произошел еще 10 декабря в Замойском районе. На сцену, украшенной колючей проволокой, вышли несколько учеников, обритых наголо в тюремных робах, другие изображали надзирателей СС. Финалом представления стала "травля людей газом".После постановки выступил один из родителей, заявив, что Польша заслуживает компенсацию от Германии за действия нацистов.Руководство музея Освенцима в Twitter осудило постановку, отметив, что авторы не обладают "элементарной чувствительностью", необходимой, чтобы учить детей такой "сложной и трагической истории".Освенцим — крупнейший и наиболее долго просуществовавший нацистский лагерь уничтожения, ставший одним из главных символов холокоста. В 1941-1945 годах здесь были уничтожены около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи. 27 января 1945 года лагерь был освобожден войсками Красной армии.