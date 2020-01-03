В Турции принят законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию. В парламенте за него проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против выступили оппозиционные Народно-республиканская и Хорошая партии, Партия счастья (Saadet) и прокурдская Партия демократии народов. Всего за законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 — против.

В Турции принят законопроект, который позволяет отправлять военных в Ливию. В парламенте за него проголосовали депутаты от правящей Партии справедливости и развития и националистической Партии национального движения. Против выступили оппозиционные Народно-республиканская и Хорошая партии, Партия счастья (Saadet) и прокурдская Партия демократии народов. Всего за законопроект проголосовали 325 депутатов, 184 — против.Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную помощь у Турции. Побудительным мотивом стало наступление Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на ливийскую столицу. Турция обещает ПНС воздушную, наземную и морскую военную поддержку для отражения наступления, передает РИА Новости.12 декабря Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Город контролируют силы признанного международным сообществом ПНС во главе с Файезом Сарраджем.СМИ Ливии сообщают о столкновениях между силами Хафтара и ПНС на подступах к столице. Наступление на Триполи началось еще в апреле. Однако серьезных успехов ЛНА достичь не удалось. Идет обмен артобстрелами и авиаударами. Каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции.Ливия после свержения и убийства своего лидера Муаммара Каддафи в 2011 году фактически перестала функционировать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.В октябре 2014 года парламент Турции дал разрешение на использование национальных вооруженных сил в Ираке и Сирии. Мандат действовал в течение одного года. Затем из года в год продлевался в 2015-2019 годах.