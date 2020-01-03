Убийство американцами в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани - недальновидный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Минобороны России, добавив, что такие шаги ведут и к серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.

Убийство американцами в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани — недальновидный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявили в Минобороны России, добавив, что такие шаги ведут и к серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.В военном ведомстве РФ также напомнили: задолго до образования так называемой "международной коалиции", возглавляемой США, в Ираке и Сирии под прямым руководством Сулеймани было организовано вооруженное сопротивление международным террористическим группировкам ИГИЛ (запрещена в России) и "Аль-Каида" (запрещена в России)."Его личные заслуги в борьбе с ИГИЛ на территории Сирии неоспоримы", — подчеркнули в Минобороны.Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео обсудил решение американского президента Дональда Трампа о ликвидации генерала Касема Сулеймани с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. В состоявшейся между ними телефонной беседе Помпео подчеркнул: США по-прежнему привержены деэскалации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.Об этом же Помпео говорил в телефонной беседе с главой МИД Германии Хайко Маасом, которого также поблагодарил за позицию ФРГ по Ирану.Вашингтон, по словам Помпео, предусмотрел "широкий круг возможных ответных мер со стороны Ирана" на убийство генерала Сулеймани. "И мы передали их президенту Дональду Трампу, чтобы быть готовыми к любым возможным ответам", — заявил американский госсекретарь в интервью CNN.По словам Помпео, ликвидация Касема Сулеймани американскими военными была предпринята для спасения американцев от планировавшихся иранским генералом будущих атак. Авиаудар по Сулеймани спас "десятки, если не сотни" жизней граждан США, добавил госсекретарь.Соединенные Штаты, как и Израиль, имеют право на самооборону, заявил в связи с убийством генерала Сулеймани израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он даже похвалил американское руководство за решительность их действий в отношении Сулеймани, передает "Интерфакс".Тем временем государственная телерадиокомпания Ирана IRIB сообщила: в результате авиаудара США в Багдаде помимо командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса Стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани погибли еще четыре иранских офицера. По заявлению "Аль-Кудс", это бригадный генерал Хосейн Джаафари-Ния, полковник Шахруд Мозаффари-Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан, передает РИА Новости.В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем и пользовался доверием верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, которому подчинялся напрямую. Хаменеи называл его "живым мучеником", а США и Израиль считали заклятым врагом. В Иране объявлен трехдневный траур. Новым командующим силами "Аль-Кудс" назначен генерал Исмаил Каани.