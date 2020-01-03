Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что на Таганской площади неизвестный предлагает к продаже предметы схожие с государственными наградами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 30-летнего жителя Подмосковья. У мужчины изъяты: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейную медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», юбилейную медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР», две медали «Ветеран труда». Согласно результатам исследования, медали признаны подлинными государственными наградами СССР. Со слов злоумышленника, данные награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60