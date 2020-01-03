Авария произошла 1 января.

В ДТП на трассе Суздаль - Гаврилов-Посад погибла женщина-водитель, сообщили в правоохранительных органах.Массовая авария произошла днем 1 января. На трассе столкнулись три автомобиля. Водитель иномарки Ford не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с Hyundai. По касательной первая иномарка задела Lada, которая улетела в кювет.Водителям потребовалась медицинская помощь. Владельцев Ford и Lada доставили в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти женщину, которая сидела за рулем отечественной легковушки.