Касем Сулеймани пользовался в Иране огромным уважением. Его по праву считали главным победителем боевиков в Сирии со стороны Ирана. Поэтому для иранцев это убийство сродни нападению на их Родину. Военный корреспондент Евгений Поддубный несколько раз встречался с погибшим генералом.

Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный несколько раз встречался с генералом иранского КСИР Касемом Сулеймани. В сирийском Абу-Кемале Сулеймани рассказал военному корреспонденту о своем видении ситуации на Ближнем Востоке и борьбе с группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ). Генерал передвигался с одним охранником и переводчиком. Известно, что в Сирии он довольно часто объезжал передовые позиции "Хезболлы" или иранских "прокси", чтобы увидеть всё своими глазами.В Иране Касем Сулеймани считается национальным героем. О нем снимают документальные и художественные фильмы, пишут песни, посвящают заработанные награды и спортивные призы.Он родился в бедной крестьянской семье. Окончив только пять классов начальной школы, 13-летний Касем отправился на заработки.Вплоть до Исламской революции 1979 года был разнорабочим. Как только был создан Корпус стражей исламской революции — сразу записался в его ряды. Поначалу выполнял невоенные задачи.Военная же карьера Сулеймани началась во время ирано-иракской войны. За три года из инструктора продвинулся до командира бригады. Позже участвовал в масштабных антикоррупционных мероприятиях и борьбой с наркотрафиком из Афганистана.Спецподразделение "Аль-Кудс" возглавил в 1998 году. Под его началом оно превратилось в нечто среднее между спецназом и внешней разведкой. С тех пор спецслужба координирует и направляет деятельность сети шиитских групп и организаций, выступающих против США и их союзников.Также Сулеймани лично планировал и участвовал в операциях против террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, координировал действия в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) ливанской "Хезболлы" .Генерал пользовался доверием верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, которому Сулеймани подчинялся напрямую. Хаменеи называл его "живым мучеником". А США и Израиль считали заклятым врагом.