Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит Штатам за гибель генерала Касима Сулеймани.

Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит Штатам за гибель генерала Касима Сулеймани. Он отметил, что глава спецподразделения "Кудс" "погиб смертью мученика" и "присоединился к своим братьям".Сулеймани стал жертвой ракетного удара США по окрестностям Багдада. Удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Иранские СМИ транслируют траурные сюжеты, а сам Трамп разместил в своем Twitter изображение американского флага. Пентагон отмечает, что операция против Сулеймани была предпринята для предотвращения агрессии со стороны Ирана. Ведомство обвиняет генерала в атаках на базы коалиции и посольство США в Багдаде.pic.twitter.com/VXeKiVzpTf— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020Вместе с Сулеймани в результате ракетных ударов погибли высокопоставленные члены шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби". 12 иракских военных получили ранения, передает РИА Новости.31 декабря протестующие в Багдаде устроили штурм американского посольства в ответ на удар ВС США по шиитским базам в Ираке и Сирии.