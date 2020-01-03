В Москве возле станции метро Красные ворота избили и ограбили блогера Людвига Байсера, более известного как Король Мерседесов.

В Москве возле станции метро "Красные ворота" избили и ограбили блогера Людвига Байсера, более известного как "Король Мерседесов".По информации издания 5-tv.ru, 52-летний блогер направлялся в столичную деревню Дудкино, по улице он передвигался пешком.Грабители отняли у автоблогера ключи от машины, избили свою жертву, порезали ему руку и скрылись. Приехавшие врачи оказали пострадавшему первую помощь, от госпитализации Людвиг отказался."Король Мерседесов" стал известен эксцентричными видеообзорами и сильной привязанностью к немецкой автомобильной марке.