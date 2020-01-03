В адрес нескольких компаний, которые располагаются в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, за последние несколько дней пришли посылки со взрывчаткой. К счастью, ни в одном случае взрывчатка не сдетонировала, поэтому никто не погиб, не пострадал, и не было нанесено никакого ущерба.

В адрес нескольких компаний, которые располагаются в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, за последние несколько дней пришли посылки со взрывчаткой.Так, по сообщению голландской полиции, опасные посылки получили в гостинице и на заправке в столице, в Роттердаме такие почтовые отправления прислали в агентство недвижимости и компанию по продаже автомобилей.К счастью, ни в одном случае взрывчатка не сдетонировала, поэтому никто не погиб, не пострадал, и не было нанесено никакого ущерба.В полиции считают, что отправление всех посылок — дело рук одного человека. Его разыскивают. Личность пока не установлена, пишет ТАСС.