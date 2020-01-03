Правила производства и реализации вина в России меняются. Уже введены новые акцизы, а в середине года вступит в силу запрет на выпуск напитка из иностранных виноматериалов.

Правила производства и реализации вина в России меняются. Уже введены новые акцизы, а в середине года вступит в силу запрет на выпуск напитка из иностранных виноматериалов.Олег Ничвидюк готовит свои вина к дегустации. По словам главного винодела кубанского хозяйства, интерес к отечественному благородному напитку растет. 2019 год стал для отрасли революционным: появился закон о виноградарстве и виноделии.Закон ввел основные понятия. Например, закрепил, что вино — это пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла. То есть все, что изготовлено из других плодов, вином не считается. Также документ запрещает использовать импортированный виноматериал для изготовления напитка.Впрочем, к документу у отрасли есть вопросы. Например, пока в России не растет столько винограда, чтобы можно было полностью отказаться от иностранного балка. Еще один вопрос касается появления специальных рейтингов и комиссий, которые будут оценивать вино.Изменения касаются и винных полок. Так, винные напитки должны будут сопровождаться надписями "не Вино" и продаваться отдельно. Есть также предложения выделять в магазинах отечественные бутылки.В 2020 году уравнивают ставки акцизов российского и импортного вина. При этом отечественным производителям обещают компенсации. Виноделы пока не понимают, как это будет выглядеть на практике. И надеются, что в новом году законодатели примут поправки к этому основополагающему документу и объяснят правила игры.