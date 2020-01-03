На западе Судана разбился военный самолет производства компании Антонов. Сообщается, что жертвами крушения стали 15 человек, это члены экипажа и пассажиры.

На западе Судана разбился военный самолет производства компании "Антонов". Сообщается, что жертвами крушения стали 15 человек, это члены экипажа и пассажиры.Самолет потерпел аварию в четверг, 2 января, в Эль-Генейне, административном центре провинции Западный Дарфур. По данным местных СМИ, Ан упал сразу же после взлета, в пяти километрах от аэропорта Эль-Генейна.По некоторым данным, на борту помимо экипажа находились местные чиновники, пишет ТАСС.