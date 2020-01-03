Трижды судимый житель Волгограда отказался платить за проезд в такси и набросился с ножом на водителя. Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.

Трижды судимый житель Волгограда отказался платить за проезд в такси и набросился с ножом на водителя. Пострадавшую женщину, мать троих детей, доставили в больницу, где наложили несколько десятков швов.Трагедия произошла вечером 2 января в поселке Ангарский — конечной точке маршрута "Яндекс.Такси". Первоначально в машину сели три человека — женщина и двое мужчин, которые, как уточняет информагентство "Высота 102", долго колесили по городу в поисках достойного ломбарда. В конце концов в салоне остался только 39-летний подозреваемый, он и попросил отвезти его на улицу Тимофеева."Уже на месте он отказался платить, о чем Лена тут же написала в рабочий чат. Потом прислала SMS: "Отбой, расплатились". Но уже через считанные минуты, в 23:14, она сообщила, что ее порезали", — рассказала коллега пострадавшей.По словам Елены, от нападавшего ее спасли выпивавшие у подъезда люди: мужчины быстро уложили на асфальт агрессора. К моменту прибытия медиков весь салон легковой машины был залит кровью, уже в больнице таксистке наложили на лицо несколько десятков швов, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.Нападавшего уже задержали, им оказался трижды судимый местный житель.