Отечественные картины в новогодние каникулы — в лидерах кинопроката. Первые пять строчек именно за ними. В кино идут целыми семьями. В первый же день нового года рекорд посещаемости у семейной комедии Клима Шипенко Холоп. Ну и стремительно набирает обороты блокбастер Вторжение Федора Бондарчука.

Отечественные картины в новогодние каникулы — в лидерах кинопроката. Первые пять строчек именно за ними. В кино идут целыми семьями. В первый же день нового года рекорд посещаемости у семейной комедии Клима Шипенко "Холоп" — о необычном способе перевоспитания сына олигарха, тунеядца и дебошира. Ну и стремительно набирает обороты популярность фантастического блокбастера "Вторжение" Федора Бондарчука.В лидерах проката на каникулах — российские киноленты. Первый блокбастер нового года "Вторжение" в одном из кинотеатров идет 20 раз в день. Но за час до показа все места уже заняты. Лучше купить билет заранее.Поклонники киновселенной "Притяжения" спешат на встречу с любимыми героями. Что с ними стало, уже узнали полмиллиона зрителей."Играет мой любимый актер Александр Петров. Я его очень люблю, поэтому всегда на его фильмы я хожу", — признается одна из зрительниц.Но "Вторжение" — это не столько продолжение космической саги о любви и попытке найти взаимопонимание. Это совершенно новый фильм о грозном нашествии пришельцев на Москву. Невероятно реалистичные спецэффекты, над которыми работала целая армия художников-аниматоров."Шикарный фильм! Спецэффекты просто бомбические! Великолепный фильм в плане визуализации, в плане эффектов, в плане передачи картинки. Но и сам сюжет очень захватывающий. Мне очень понравился", — делятся своими восторгами зрители, выходя из кинозала.У главной героини после контакта с пришельцем появляются сверхспособности. Юлия становится угрозой для равновесия Вселенной. Войной на нее и всю Землю идет инопланетный разум."Когда ты видишь эти кадры, ты просто сходишь с ума. И ты понимаешь, что это будет в ай-максе. Такого точно в России еще не было. Никогда", — говорил актер Александр Петров."Женский персонаж — центральный. И вокруг этого персонажа все происходит. Пора уже создавать кино, где женщины спасают мир", — убеждена актриса, исполнительница главной роли в фильме, Ирина Старшенбаум.Но одной ей, конечно, не справиться. На помощь бросается отец-генерал, перед которым стоит нелегкий выбор: спасать страну или любимую дочь."Хороший актерский состав, очень люблю Олега Меньшикова, поэтому всегда приятно увидеть его в новом фильме", — говорит зрительница из Севастополя."Фильм интересный. И плакали, да. И очень переживательный! Много эмоций вызывает", — признаются жительницы Самары.Трогательная романтическая история и межпланетная война. "Вторжение" — тот самый новогодний фильм, который объединяет у экрана всю семью."Думала, что детям не понравится, так как 12+, но они смотрели с открытым ртом", — рассказывает их мама."Это военные, это наши космические силы. Это все! Это захватывает! Это великолепно!" — признается зрительница в летах.Никого не оставляет равнодушным и комедия "Холоп". Это рассказ о сыне олигарха, который внезапно оказывается крестьянином во времена крепостного права. На самом деле, это реалити-шоу, с помощью которого отец пытается перевоспитать нерадивого сына. "Холоп" — лидер по симпатиям россиян, а новинка проката "Вторжение" вовсю набирает обороты.