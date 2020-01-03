Более 200 тысяч человек посмотрели российский блокбастер Вторжение в первый день проката. Картина Федора Бондарчука вышла на широкие экраны 1 января и уже претендует на звание главного отечественного кинохита января. Уже 3 января начнутся показы в Европе и Азии. Как фильм встретили в Самаре?

На больших экранах страны — настоящее "Вторжение". Новый год в кинозалах России начался с космической битвы и спасения планеты от пришельцев.Из этого окна киномеханики контролируют показ фильма. Сейчас система готовится к запуску картины на больших экранах. Сеанс начнется через несколько минут.Земля уходит под воду, а в небе — инопланетные корабли. Нашему миру угрожает искусственный интеллект из другой галактики. Это история не о далеком будущем. В центре сюжета — Москва. Наши дни. Чтобы затопить город так реалистично, лучшие аниматоры нарисовали 2000 кадров."Вторжение" продолжает знакомую зрителям историю Вселенной "Притяжения", ставшей самой успешной российской картиной в 2017 году."Актерский состав — супер! Все мои актеры любимые! — делится впечатлениями зрительница.Захватывающая графика и подводные съемки. Главная героиня, обычная девушка из района Чертаново, обладает суперсилой после контакта с пришельцем."Началось все с того, что я приехала примерять костюм к нашим костюмерам, и меня сразу окунули в ванную, чтобы посмотреть, как фактура будет выглядеть. И я сразу поняла, что теперь будет так: очень мокро", — рассказывает актриса Ирина Старшенбаум."Мне понравились спецэффекты, они удались нашему Федору Бондарчуку", — говорит зрительница Наталья Лобанова.Здесь, в Самаре, в центре космической промышленности России, где строят ракеты-носители "Союз", на фантастику смотрят с особым интересом. Наши технологии против инопланетных."Это военные, наши космические силы — это все захватывает", — признается зрительница."Если сравнивать зарубежную и российскую фантастику, то у нас больше спецэффектов, мы лучше", — уверен другой зритель.Картина Федора Бондарчука вышла в прокат в первый день Нового года и уже претендует на звание главного кинохита России в этом месяце.Вторжение российского фильма в мировой кинопрокат тоже скоро — 3 января. Фильм начнут показывать в странах Европы и Азии.