03.01.2020

2020-01-03 13:50:03

Хамство и разгильдяйство: Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с ФАПами во Владимирской области

20 новых ФАПов и одна амбулатория должны открыться во Владимирской области в новом году по нацпроекту "Здравоохранение". На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено 265 миллионов рублей.

Один из этих ФАПов должен был открыться 25 декабря в деревне Филино Ковровского района. Вот таким он был 30 декабря. Видео выложили в сеть активисты - общественники. По их словам, это пустой модуль, без коммуникаций, инфраструктуры .

Цитата - асфальтной или новомодной брусчатки не проложено вообще, от уровня земли до первой ступеньки высота порядка полуметра. Конец цитаты.

В срыве сроков общественники винят департамент здравоохранения. И главная претензия - к отсутствию диалога с населением. Люди, по мнению общественников , проконтролировали бы ход работ лучше надзорных органов.

Добавим, по этому направлению Владимирская область попала в черный список ОНФ. 23 декабря координатор проекта "Село. Территория развития" Юлия Оглоблина представила его Президенту. Реакция Владимира Путина была резкой. Такую ситуацию он назвал хамством и разгильдяйством.