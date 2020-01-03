В матче за третье место женского молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России в словацкой Братиславе обыграла национальную команду Финляндии со счетом 6:1 (2:0, 1:0, 3:1).

В матче за третье место женского молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России в словацкой Братиславе обыграла национальную команду Финляндии со счетом 6:1 (2:0, 1:0, 3:1).У победителей встречи хет-трик оформила Кристина Глухарева (13-я, 29-я, 59-я минуты) и по разу отличились Вита Понятовская (19), Илона Маркова (44) и Анна Свиридова (55) , а у в составе финской команды единственную шайбу забросила Паулина Салонен (46).Стоит отметить, что Илона Маркова и Елизавета Шкалев записали на свой счет по две результативных передачи, а Кристина Глухарева – одну.Таким образом, россиянки завоевали бронзовые медали чемпионата мира. В финале турнира сыграют Канада и США.Напомним, на групповом этапе турнира россиянки проиграли канадкам (2:3 ОТ), уступили американкам (0:1), обыграли финнок (4:2) и с четырьмя очками вышли с третьего места в четвертьфинал турнира, где обыграли шведок (4:0). В полуфинале чемпионата мира сборная России уступила команде США (0:3).